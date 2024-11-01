Раскрыта польза высшего образования для здоровья

Ученые Лондонского университета раскрыли пользу высшего образования и других факторов, таких как род занятий и уровень благосостояния, которыt снижают риск развития когнитивных нарушений и деменции у пожилых людей, а также повышают вероятность восстановления здоровья после этих состояний.
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