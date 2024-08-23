На территории МВЦ «Казань Экспо» обновят дорожную сеть

Дорожно-транспортную сеть международного выставочного центра «Казань Экспо» ждет капитальный ремонт. Проект прошел госэкспертизу документации, сообщается в госинформсистеме «Единый государственный реестр заключений».
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