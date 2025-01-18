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Парламентская газета

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В Петербурге проходят мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

В Петербурге проходят мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

В день 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда 18 января в Петербурге на площади Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу «Героическим защитникам Ленинграда» и скульптурной группе «Блокада».

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