Спортивный директор академии "Родина" рассказал о подготовке юных футболистов

Громкая победа футбольного клуба "Краснодар" в Российской премьер-лиге в минувшем сезоне вернула интерес к теме футбольных школ - в составе основной команды чемпионами стали сразу три выпускника клубной академии, рыночная стоимость которых, по данным Transfermarkt, превышает 30 млн евро.