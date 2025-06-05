Спортивный директор академии "Родина" рассказал о подготовке юных футболистов

Громкая победа футбольного клуба "Краснодар" в Российской премьер-лиге в минувшем сезоне вернула интерес к теме футбольных школ - в составе основной команды чемпионами стали сразу три выпускника клубной академии, рыночная стоимость которых, по данным Transfermarkt, превышает 30 млн евро.
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