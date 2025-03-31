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Нейросеть "Яндекса" ускорит очистку берегов водоемов от мусора в России

Нейросеть "Яндекса" ускорит очистку берегов водоемов от мусора в России

Специалисты Школы анализа данных "Яндекса" при участии Yandex B2B Tech и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали и сделали общедоступной нейросеть для определения объема, массы и типов мусора на береговых линиях.

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