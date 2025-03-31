Нейросеть "Яндекса" ускорит очистку берегов водоемов от мусора в России

Специалисты Школы анализа данных "Яндекса" при участии Yandex B2B Tech и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали и сделали общедоступной нейросеть для определения объема, массы и типов мусора на береговых линиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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