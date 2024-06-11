Депутат Тимофеева: Доклад омбудсмена — это дорожная карта проблем

В своем докладе уполномоченный при Президенте РФ по правам человека выявила как проблемы, которые тянутся из года в год, так и правовые пробелы, которые касаются участников военной спецоперации и их семей.
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