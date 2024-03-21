Пушков назвал «практически неотменяемыми» антироссийские санкции

России нужно выстраивать долгосрочную информационную стратегию в постсоветских республиках. Об этом 21 марта заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседании комиссии на тему «На переломе информационных эпох: актуальные задачи сохранения информационного влияния на постсоветском пространстве».
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