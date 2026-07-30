Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 564 подписчика

Раскрыто, как "майонезный магнат" по ЛБС "размазывал" китайские БПЛА. Ущерб от действий "нового миллиардера" может достигать десятков млрд

Раскрыто, как "майонезный магнат" по ЛБС "размазывал" китайские БПЛА. Ущерб от действий "нового миллиардера" может достигать десятков млрд

По информации СМИ со ссылкой на официальные пресс-релизы правоохранительных органов, в России задержан "новый миллиардер", гендиректора его группы компаний, несколько топ-менеджеров и сотрудницу Минпромторга по делам о мошенничестве на "палённых дронах".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии