Раскрыто, как "майонезный магнат" по ЛБС "размазывал" китайские БПЛА. Ущерб от действий "нового миллиардера" может достигать десятков млрд

По информации СМИ со ссылкой на официальные пресс-релизы правоохранительных органов, в России задержан "новый миллиардер", гендиректора его группы компаний, несколько топ-менеджеров и сотрудницу Минпромторга по делам о мошенничестве на "палённых дронах".