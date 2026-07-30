Раскрыто, как "майонезный магнат" по ЛБС "размазывал" китайские БПЛА. Ущерб от действий "нового миллиардера" может достигать десятков млрд

По информации СМИ со ссылкой на официальные пресс-релизы правоохранительных органов, в России задержан "новый миллиардер", гендиректора его группы компаний, несколько топ-менеджеров и сотрудницу Минпромторга по делам о мошенничестве на "палённых дронах".
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