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Царьград

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Тело рэпера Паши Техника доставят из Таиланда в Москву 8 апреля

Тело рэпера Паши Техника доставят из Таиланда в Москву 8 апреля

Тело рэпера Паши Техника, настоящим именем Павел Ивлев, будет доставлено из Таиланда в Москву вечером 8 апреля, сообщил его директор Марк Яровный.

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