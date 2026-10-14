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Нужно ли напоминать друг другу о "красных линиях" и чего России ждать от Китая – Заклязьминская

Нужно ли напоминать друг другу о "красных линиях" и чего России ждать от Китая – Заклязьминская

Китаист, публицист, экономист-международник, кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.

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