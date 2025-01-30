Meta выплатит Трампу 25 млн долларов за блокировку его аккаунтов

Американская компания Meta* достигла соглашения с президентом США Дональдом Трампом о внесудебном разрешении конфликта и выплатит 25 миллионов долларов в связи с его иском о блокировке аккаунтов, сообщает Wall Street Journal.
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