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Эксперты назвали условие, при котором оштрафуют за замену батареи

Эксперты назвали условие, при котором оштрафуют за замену батареи

За самостоятельную замену батареи можно получить штраф до 15 тысяч: эксперты назвали условие.Немалый штраф рискуют получить владельцы жилья за замену радиаторов отопления.

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