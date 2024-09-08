Какие бывают розетки и как их правильно выбрать

Больше всего в домах именно штепсельных розеток. Расскажем, как правильно их выбирать. Как устроена розетка Штепсельная розетка состоит из двух основных частей — механизма и защитно-декоративной пластиковой облицовки.
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