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Закон, порядок, государство

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Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии совместно с «Движением первых» провели урок профориентации для подростков в Центре кинологической службы

В ходе занятия ученики Красногорской средней школы познакомились с основами кинологической деятельности, а также узнали о роли служебных собак в обеспечении общественной безопасности.

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