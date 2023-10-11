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«Не волнуйтесь, сирена далеко, это не по нам летит»

«Не волнуйтесь, сирена далеко, это не по нам летит»

Только в первой половине дня 11 октября Ашкелон уже дважды подвергся обстрелу. Москвичка Александра, прилетевшая в отпуск к родственникам в Израиль за несколько дней до атаки ХАМАС, рассказала «Известиям», как жители соседнего с сектором Газа города прячутся от ракет, на что надеется работающий в Израиле палестинец и как местные реагируют на удары ХАМАС.

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