«Не волнуйтесь, сирена далеко, это не по нам летит»

Только в первой половине дня 11 октября Ашкелон уже дважды подвергся обстрелу. Москвичка Александра, прилетевшая в отпуск к родственникам в Израиль за несколько дней до атаки ХАМАС, рассказала «Известиям», как жители соседнего с сектором Газа города прячутся от ракет, на что надеется работающий в Израиле палестинец и как местные реагируют на удары ХАМАС.