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Цель террористов — внести раскол в российское общество. Муфтий Рушан Аббясов — о трагедии в «Крокусе»

Цель террористов — внести раскол в российское общество. Муфтий Рушан Аббясов — о трагедии в «Крокусе»

Россия — уникальная страна, многонациональная и многоконфессиональная, и те, кто совершил теракт в «Крокус Сити Холле», преследуют одну цель — разделить российское общество, нарушить его единство, привести к хаосу и смуте, заявил заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

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