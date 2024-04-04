Цель террористов — внести раскол в российское общество. Муфтий Рушан Аббясов — о трагедии в «Крокусе»

Россия — уникальная страна, многонациональная и многоконфессиональная, и те, кто совершил теракт в «Крокус Сити Холле», преследуют одну цель — разделить российское общество, нарушить его единство, привести к хаосу и смуте, заявил заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.