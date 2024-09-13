Парикмахерское кресло пытался спрятать в багаже мигрант из Новосибирска

С интересным пассажиром столкнулись на днях сотрудники таможенного поста в аэропорту Толмачево. Прибывший из Душанбе мужчина привез в багаже парикмахерское кресло весом 53 кг и при этом заявил, что декларировать ему нечего.
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