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Турне президента Зеленского по Европе может обернуться поставкой истребителей Украине

Турне президента Зеленского по Европе может обернуться поставкой истребителей Украине

president.gov.ua | Офис Президента Украины. Президент Украины Владимир Зеленский последние дни провел в активных разъездах по европейским столицам, чтобы добиться поставки военных самолетов.

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