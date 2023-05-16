Турне президента Зеленского по Европе может обернуться поставкой истребителей Украине

president.gov.ua | Офис Президента Украины. Президент Украины Владимир Зеленский последние дни провел в активных разъездах по европейским столицам, чтобы добиться поставки военных самолетов.
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