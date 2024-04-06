Гол и две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» одолеть «Миннесоту». Капризов оформил дубль

Два гола Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Виннипегом». В Сент-Поле (штат Миннесота, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс».