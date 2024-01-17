РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Чего выяснять?  Это они нам устроили  развал, разруху, нищету и унижения 90-х.  Это они раздали все богатства  страны...«Страна идёт не т...
  • Галина Друзина
    У нас своих яиц полно, это просто жадность директоров птице фабрик. Наказывать надо их, а не завозить незнамо что.Казахстан рассмот...
  • Галина Друзина
    Выслать всех этих мразей из нашей России вместе с семьями и диаспорами, лишить нашего гражданства, пусть едут в свои ...Колонизация Росси...

Уральские металлурги подтвердили лидерство в производстве плоского проката

Уральские металлурги подтвердили лидерство в производстве плоского проката

ММК продолжает лидировать среди производителей плоского проката и металлопроката с покрытием. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по данным рейтинга лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам II полугодия 2023 года, опубликованного отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт», ММК вновь занял первое место среди производителей листового проката, а также оцинкованного и окрашенного металла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх