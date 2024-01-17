Уральские металлурги подтвердили лидерство в производстве плоского проката

ММК продолжает лидировать среди производителей плоского проката и металлопроката с покрытием. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по данным рейтинга лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам II полугодия 2023 года, опубликованного отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт», ММК вновь занял первое место среди производителей листового проката, а также оцинкованного и окрашенного металла.
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