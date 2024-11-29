❗️⚡️Одним из ключевых «звеньев», который первым будет введен в состав формируемых будущих Войск БПЛА, бесспорно, станет разведывательно-ударный БПЛА «Иноходец-РУ» (экспортное название «Орион-Э»).
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❗️⚡️Одним из ключевых «звеньев», который первым будет введен в состав формируемых будущих Войск БПЛА, бесспорно, станет разведывательно-ударный БПЛА «Иноходец-РУ» (экспортное название «Орион-Э»).