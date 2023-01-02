Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Надаль проиграл шесть из последних семи матчей и впервые в карьере начал сезон с двух поражений

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль уступил Алексу де Минауру в рамках United Cup – 6:3, 1:6, 5:7. 22-кратный чемпион «Больших шлемов» проиграл шесть из последних семи матчей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх