Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Россияне гордятся своей страной В Москве в субботу 20 января генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил, что он поддерживает решение о выдвижении Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах в этом году.
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