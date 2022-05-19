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Олич о ЦСКА: «Купили много хороших игроков, но игра и результат оставляют желать лучшего»

Олич о ЦСКА: «Купили много хороших игроков, но игра и результат оставляют желать лучшего»

Ивица Олич негативно высказался о выступлениях ЦСКА в нынешнем сезоне. «Команда купила много хороших игроков, но на поле этого не видно.

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