Закон, порядок, государство

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Все возможности МТС Cashback — теперь в приложении МТС Банка

Все возможности МТС Cashback — теперь в приложении МТС Банка

МТС-Банк улучшает функциональные возможности мобильного приложения (6+) и запускает новый раздел, в котором клиенты могут управлять сервисом MTC Cashback без установки отдельного приложения.

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