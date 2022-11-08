Все возможности МТС Cashback — теперь в приложении МТС Банка

МТС-Банк улучшает функциональные возможности мобильного приложения (6+) и запускает новый раздел, в котором клиенты могут управлять сервисом MTC Cashback без установки отдельного приложения.
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