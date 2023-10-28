Повышение ставки повлияет на экономику разнонаправленно

Банк России резко повысил ключевую ставку с 13% до 15%. Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман считает, что это может повлиять на экономическую ситуацию совершенно разнонаправленно.
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