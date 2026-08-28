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Федеральная стажировка по вопросам воспитания стартовала на Ямале

Федеральная стажировка по вопросам воспитания стартовала на Ямале

В Салехарде 28 августа на базе арт-резиденции «Полярис» стартовала федеральная стажировка. Представители 10 регионов изучат опыт Ямала в сфере воспитания и адаптируют его под специфику своих территорий, сообщила пресс-служба губернатора.

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