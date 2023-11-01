Расправившегося с 23-летней медсестрой вагнеровца помиловали за участие в СВО

Боец ЧВК «Вагнер» Артем Бучин, который в 2022 году расправился с 23-летней медсестрой Татьяной Рекутиной в Чусовом Пермского края, получил помилование за участие в специальной военной операции (СВО) и вернулся в родной город.
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