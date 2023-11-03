В Самаре полицейские скрутили курьера-обманщика. Возбуждены два дела

Находясь в банде мошенником, он обманывал пенсионеров, чтобы выманить у них крупные суммы.Полицейским поступило сообщение о том, что 30-летний самарец готовится забрать у местного пенсионера 300 тысяч рублей.
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