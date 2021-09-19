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Свердловская кампания стала худшей, несмотря на огромный бюджет

Свердловская кампания стала худшей, несмотря на огромный бюджет

Под вопросом переход в Госдуму вице-губернатора БидонькоПод имя свердловского губернатора на кампанию ЕР удалось собрать баснословную для кампаний в УрФО сумму Свердловская «Единая Россия» не выполнила федеральную установку на выборах в Госдуму.

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