Свердловская кампания стала худшей, несмотря на огромный бюджет

Под вопросом переход в Госдуму вице-губернатора БидонькоПод имя свердловского губернатора на кампанию ЕР удалось собрать баснословную для кампаний в УрФО сумму Свердловская «Единая Россия» не выполнила федеральную установку на выборах в Госдуму.