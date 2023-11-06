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Гаспачо томатный летний холодный суп-пюре вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Гаспачо томатный летний холодный суп-пюре вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Рецепт приготовления ароматного летнего томатного супа-пюре гаспачо идеальный со специями и овощной заправкой с крутонами, который приятно удивит своими великолепными вкусовыми качествами и обязательно понравится многим.

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