Покушение на военнослужащего совершено в Саратовской области

Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия, сообщили в следственном управлении СК РФ по Саратовской области в четверг, 3 сентября 2026 года.