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Новости Курска

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В Нью-Йорке произошел беспрецедентный случай: угон поезда метро

В Нью-Йорке произошел беспрецедентный случай: угон поезда метро

В Нью-Йорке произошел беспрецедентный случай: угон поезда метро. Это событие, вызвавшее широкий общественный резонанс и обеспокоенность служб безопасности, раскрывает множество вопросов о состоянии системы безопасности метрополитена Нью-Йорка и дерзости преступников.

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