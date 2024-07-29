NI: американцы не согласны платить за восстановление Украины

Сейчас большую помощь Украине оказывает Россия: из 360 млрд дол. идут ей накопления, и не исключено, что вся сумма окажется там.

Россиянин

То что мы разносим электростанции и подстанции, так ведь их один черт придется модернизировать и ремонтировать Там все в край устарело. Ремонты не делались с советских времен. Так что проще и дешевле снести и заново построить. Чем и занимаемся.