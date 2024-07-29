Граждане США не горят желанием отдавать свои деньги на восстановление Украины. Такое мнение выразил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest.
NI: американцы не согласны платить за восстановление Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Кирпиченко
Сейчас большую помощь Украине оказывает Россия: из 360 млрд дол. идут ей накопления, и не исключено, что вся сумма окажется там.
Ответить
9 час.
Россиянин
То что мы разносим электростанции и подстанции, так ведь их один черт придется модернизировать и ремонтировать Там все в край устарело. Ремонты не делались с советских времен. Так что проще и дешевле снести и заново построить. Чем и занимаемся.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии