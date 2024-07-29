Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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NI: американцы не согласны платить за восстановление Украины

NI: американцы не согласны платить за восстановление Украины

Граждане США не горят желанием отдавать свои деньги на восстановление Украины. Такое мнение выразил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Сейчас большую помощь Украине оказывает Россия: из 360 млрд дол. идут ей накопления, и не исключено, что вся сумма окажется там.
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9 час.
Россиянин
То что мы разносим электростанции и подстанции, так ведь их один черт придется модернизировать и ремонтировать Там все в край устарело. Ремонты не делались с советских времен. Так что проще и дешевле снести и заново построить. Чем и занимаемся.
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7 час.

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