25 лет за 805 долларов: гражданин Беларуси осужден за подготовку теракта в Новороссийске

25 лет за 805 долларов: гражданин Беларуси осужден за подготовку теракта в НовороссийскеЮжный окружной военный суд рассмотрел дело гражданина Республики Беларусь, которого обвиняли в подготовке теракта, незаконном обороте взрывных устройств и содействии противнику.