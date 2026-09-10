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Живая Кубань

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25 лет за 805 долларов: гражданин Беларуси осужден за подготовку теракта в Новороссийске

25 лет за 805 долларов: гражданин Беларуси осужден за подготовку теракта в Новороссийске

25 лет за 805 долларов: гражданин Беларуси осужден за подготовку теракта в НовороссийскеЮжный окружной военный суд рассмотрел дело гражданина Республики Беларусь, которого обвиняли в подготовке теракта, незаконном обороте взрывных устройств и содействии противнику.

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