Россиянам назвали симптомы двух новых штаммов гриппа

Новые варианты вируса сейчас активно распространяются в Южном полушарии Осенью 2026 года в России могут появиться видоизмененные штаммы гонконгского A (H3N2) и свиного A (H1N1) гриппа с очень схожими симптомами, рассказал "Парламентской газете" врач-инфекционист Мурад Шахмарданов.