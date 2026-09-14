Россиянам назвали симптомы двух новых штаммов гриппа

Новые варианты вируса сейчас активно распространяются в Южном полушарии Осенью 2026 года в России могут появиться видоизмененные штаммы гонконгского A (H3N2) и свиного A (H1N1) гриппа с очень схожими симптомами, рассказал "Парламентской газете" врач-инфекционист Мурад Шахмарданов.
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