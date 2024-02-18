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Роднина допустила, что у Валиевой больше не будет шанса выиграть Олимпиаду

Роднина допустила, что у Валиевой больше не будет шанса выиграть Олимпиаду

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась размышлениями на тему того, сможет ли российская фигуристка Камила Валиева вновь побороться за золото Олимпийских игр после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

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