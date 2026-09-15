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Компания Orano к концу десятилетия намерена запустить урановый рудник в Монголии

Компания Orano к концу десятилетия намерена запустить урановый рудник в Монголии

Французская Orano рассчитывает к концу десятилетия вывести свой урановый проект в Монголии на уровень добычи нескольких миллионов фунтов урана в год.

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