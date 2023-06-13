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Пожар вспыхнул в районе НПЗ в Краснодаре

Пожар вспыхнул в районе НПЗ в Краснодаре

Сильный пожар вспыхнул утром 13 июня в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. Возгорание произошло на улице Захарова, сообщила в Telegram-канале администрация Краснодара.

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