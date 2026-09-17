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Воронежские новости

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В Воронеже легковушка врезалась в автобус, пострадал ребёнок

В Воронеже легковушка врезалась в автобус, пострадал ребёнок

42-летняя горожанка за рулем «Лады Ларгус» перестраивалась, двигаясь со стороны улицы Героев Сибиряков в направлении улицы Домостроителей.

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