Моралес: «Краснодар» отказался продавать Смолова в команду из Мексики

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов не перейдёт в «Атлетико Ла-Пас» в летнее трансферное окно. По информации журналиста Виктора Моралеса в социальных сетях, руководство «Краснодара» отклонило предложение мексиканской стороны в размере $1 млн.
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