Дачников призвали ловить слизней на пиво

Избавиться от испанских слизней на участке удастся с помощью пива. Ловить вредителей на него дачников призвал заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко в разговоре с газетой «Взгляд».