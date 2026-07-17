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Дачников призвали ловить слизней на пиво

Дачников призвали ловить слизней на пиво

Избавиться от испанских слизней на участке удастся с помощью пива. Ловить вредителей на него дачников призвал заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко в разговоре с газетой «Взгляд».

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