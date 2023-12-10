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  • Кораблев Сергей
    Родителям - штрафы, детей - поротьХулиганство ради ...
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    Если, к примеру, на Филе одновременно были напялены три шляпы-одна поперек другой, Филя сидел бы главным гостем на эт...Актёра не пустили...
  • viach
    Дети шалят с недозволенным? Виноваты, конечно, родители! Только регулярные и неотвратимые штрафы родителям за шалости...Хулиганство ради ...

Информационная безопасность в современной России: 5 шагов укрепления

Информационная безопасность в современной России: 5 шагов укрепления

Информационная безопасность: текущие вызовы и решения Информационная безопасность России. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Вот несколько вариантов мероприятий, которые необходимо реализовать в ближайшем будущем для того, чтобы информационная безопасность (далее - ИБ) в России достигла нового уровня надежности, обеспечивая защиту от внешних угроз, повышая устойчивость к кибератакам, а также для гарантирования безопасности и конфиденциальности личных данных граждан и стратегически важной информации страны.

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