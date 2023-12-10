Информационная безопасность в современной России: 5 шагов укрепления

Информационная безопасность: текущие вызовы и решения Информационная безопасность России. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Вот несколько вариантов мероприятий, которые необходимо реализовать в ближайшем будущем для того, чтобы информационная безопасность (далее - ИБ) в России достигла нового уровня надежности, обеспечивая защиту от внешних угроз, повышая устойчивость к кибератакам, а также для гарантирования безопасности и конфиденциальности личных данных граждан и стратегически важной информации страны.