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Новости Брянска

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В Брянской области стартовал месячник биологической защиты свиноводства «Летний вепрь»

В Брянской области стартовал месячник биологической защиты свиноводства «Летний вепрь»

Акция «Летний вепрь» в Брянской области направлена на предотвращение распространения африканской чумы свиней, которая отличается практически стопроцентной летальностью и наносит огромный экономический ущерб.

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