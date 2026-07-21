В Брянской области стартовал месячник биологической защиты свиноводства «Летний вепрь»

Акция «Летний вепрь» в Брянской области направлена на предотвращение распространения африканской чумы свиней, которая отличается практически стопроцентной летальностью и наносит огромный экономический ущерб.
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