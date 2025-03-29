Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Крымские десантники взяли в плен четырех боевиков и захватили БМП

Крымские десантники взяли в плен четырех боевиков и захватили БМП

Российские военнослужащие продолжают уничтожать националистов в курском приграничье. Так, недавно бойцы 56-го гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Интересно, а сколько майДАУНских &quot;плясунов&quot; хотели бы &quot;получить гражданство РФ&quot;?
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8 час.
Гарибян Сусанна
Никакого гражданства убийцам!
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2 час.
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