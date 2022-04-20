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Спрос на «Семейную ипотеку» в Тюменской области вырос на 50% с начала года

Спрос на «Семейную ипотеку» в Тюменской области вырос на 50% с начала года

Несмотря на значительный рост ключевой ставки Банка России, ипотека сохраняет актуальность. Но в отличие от прошлого года, в фокусе внимания тюменских заемщиков не стандартные программы кредитования, а с субсидированной за счет государства ставкой.

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