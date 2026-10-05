Оценки Star Wars: Galactic Racer, воскрешение «Магии Крови», GTA VI может сделать игры дороже…

Журналисты опубликовали первые оценки Star Wars: Galactic Racer; бывший руководитель PlayStation заявил, что XBOX пора определиться со стратегией; авторы Gears of War: E-Day опасаются сокращений; сооснователь Warhorse надеется, что GTA VI подтолкнёт издателей повысить цены на игры; ролевой экшен «Магия Крови» вышел в Steam; студия ZA/UM издала расширенную версию ZERO PARADES: For Dead Spies; в DLC Revelations для .