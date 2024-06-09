Суд арестовал мужчину, зарезавшего зампреда "Зова народа" Еговцева

ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко Лобненский суд Московской области 9 июня отправил под арест Дмитрия Матвеева, который зарезал в подъезде заместителя председателя движения "Зов народа" Антона Еговцева, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
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