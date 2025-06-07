В Татарстане отметили Курбан-байрам

Мусульмане празднуют Курбан-байрам. С праздником россиян поздравил Владимир Путин; он отметил, что «мусульманские организации активно, созидательно участвуют в жизни страны, уделяют большое внимание воспитанию подрастающего поколения, укреплению семейных ценностей, реализации масштабных инициатив в сфере культуры, образования, просвещения, благотворительности».
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