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Павел Данилин: Зеленского давно хотело бы ликвидировать ЦРУ, свалив вину на Россию

Павел Данилин: Зеленского давно хотело бы ликвидировать ЦРУ, свалив вину на Россию

Меня часто спрашивают, доколе хохлы будут терпеть, пока их могилизирует бесноватый карлик-наркоман руками нажористых кренделей из ТЦК? Отвечаю.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Таких терпил как хохлы и таких лохов, которых развести легко может любой маразматик страдающий болезнью Альмцгеймера, в мире больше нет нигде.
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2 час.
АЧ
Алексей Чочия
За Гитлера немецких детей одели в форму, а чем же клоунский нарко-сатанист отличается от него.
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2 час.
нина пономарева
Здравстауйте, Павел. Вы извините меня за личный вопрос. У вас родственники  не из Рязанской обл? Просто мая мама ее брат и сестра тоже по фамилии Данилины из Рязанской обл.  д. Нижний остров. По отчеству они были Тихоновичи. Если да,то ответте пожалуйста на эл.почту nina.n-ponomareva@mail.ru.
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13 мин.

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