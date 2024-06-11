Павел Данилин: Зеленского давно хотело бы ликвидировать ЦРУ, свалив вину на Россию

Таких терпил как хохлы и таких лохов, которых развести легко может любой маразматик страдающий болезнью Альмцгеймера, в мире больше нет нигде.

За Гитлера немецких детей одели в форму, а чем же клоунский нарко-сатанист отличается от него.

нина пономарева

Здравстауйте, Павел. Вы извините меня за личный вопрос. У вас родственники не из Рязанской обл? Просто мая мама ее брат и сестра тоже по фамилии Данилины из Рязанской обл. д. Нижний остров. По отчеству они были Тихоновичи. Если да,то ответте пожалуйста на эл.почту nina.n-ponomareva@mail.ru.